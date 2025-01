Adriane quer em 60 dias resultados não alcançados em quase 3 anos

Na segunda-feira passada (13) a prefeita Adriane Lopes (PP) promoveu evento na Câmara Municipal para dar posse aos titulares das secretarias, autarquias e fundações que irão auxiliá-la em seus próximos 4 anos de governo.

Ao importar o modelo de contratos de gestão implementados pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), a prefeita foi incisiva ao anunciar publicamente que serão defenestrados os agraciados com os cargos no primeiro escalão que em 60 dias não apresentarem resultados satisfatórios.

Tendo em vista a condição pré-falimentar da prefeitura, a crise fiscal, o caos em que se encontra a Saúde pública, investigações de atos de improbidade em curso no Ministério Público, descumprimento de TAG com o Tribunal de Contas e outras questões negativas criadas por Adriane Lopes e sua equipe nos 3 últimos anos e 8 meses, tudo indica que ela não chegará aos 100 dias de governo com a mesma equipe, caso cumpra com a palavra.

Adriane Lopes assumiu o cargo de prefeita no dia 4 de abril de 2022, em substituição ao então parceiro e hoje vereador Marquinhos Trad (PDT). Em 31 de dezembro de 2024, portanto, completou-se um ciclo de 33 meses à frente da gestão do município.

De lá pra cá, os problemas da cidade foram ampliados. Gestão temerária, desrespeito à legislação e descumprimento de ordens judiciais, caos financeiro e serviços públicos precarizados resumem o período.

Então, de que forma ela vai exigir de seus assessores resultados no exíguo prazo de 60 dias? Se cumprir com a palavra empenhada na solenidade de posse de seu time de primeiro escalão, não vai sobrar ninguém. Alguém acredita que ela vai cumprir o compromisso?

Confira a coluna CBN em Pauta na íntegra.

