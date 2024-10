Adriane se diz confiante após avaliar "campanha difícil"

A atual prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), votou na manhã deste domingo (27), após aguardar alguns minutos na fila, na Escola Municipal Virgílio Alves de Campos, no bairro Mata do Jacinto.

Adriane chegou ao local por volta das 11h, acompanhada dos filhos e do marido, Lídio Lopes, que é deputado estadual e da senadora, Tereza Cristina, ambos do PP.

Adriane aproveitou a oportunidade para falar com a imprensa sobre sua satisfação com o desempenho na campanha e destacou os avanços conquistados em sua gestão. “Estou muito feliz e confiante. Foi uma campanha difícil, mas conseguimos mostrar para os campo-grandenses o que foi feito nesses dois anos e meio de gestão e o que ainda pode ser alcançado”, afirmou.

A disputa entre duas candidatas mulheres à prefeitura de Campo Grande é um marco histórico na capital. Para Adriane, a representatividade feminina nesta eleição é um exemplo do crescimento da participação das mulheres em posições de poder.

“As mulheres começaram a entender que também podem estar na política e em qualquer outra esfera de poder. Este é um posicionamento importante para nossa capital e para o Brasil”, ressaltou a prefeita, que, caso vença, será a primeira mulher eleita para o cargo em Campo Grande.

Adriane Lopes pretende acompanhar a apuração dos votos em casa, ao lado da família.

Pela primeira vez na história duas mulheres disputam a Prefeitura da Capital, em um pleito acirrado. Elas chegaram ao 2º turno com uma diferença de 9.388 votos entre as duas candidatas, no 1º turno Adriane conquistou a preferência de 140.913 eleitores (31,67% dos votos válidos) e Rose conquistou 131.525 eleitores (29,56% dos votos válidos).