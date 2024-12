Aeródromos do interior passarão por melhorias

A infraestrutura aeroportuária de Mato Grosso do Sul deve passar por uma série de melhorias nos próximos meses. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) anunciaram a abertura de dois processos licitatórios para obras e projetos nos aeródromos de Inocência e Nova Andradina. Juntas, as intervenções somam um investimento superior a R$ 3,4 milhões.

Os detalhes das licitações foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (06). Em Inocência, o edital prevê a instalação de um sistema de sinalização noturna no aeródromo local, ao custo estimado de R$ 3.138.037,95.

A obra será contratada no modelo de empreitada por preço unitário, com o critério de julgamento baseado no menor preço. As propostas serão abertas em 13 de janeiro de 2025, às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul.

Já em Nova Andradina, o foco será o planejamento. O edital destina-se à elaboração de um projeto executivo de engenharia para a ampliação, restauração e implementação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA). O valor estimado para este contrato é de R$ 308.459,70, e a abertura das propostas ocorrerá no mesmo dia, às 14h.

*Com informações da Seilog