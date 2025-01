Alerta de chuva avança para 76 municípios de MS, nesta quarta

Setenta e seis municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial para chuva intensa nesta quarta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apenas três cidades do extremo sul do estado estão fora do alerta: Coronel Sapucaia, Paranhos e Sete Quedas.

Nas outras cidades, segundo o Inmet, o acumulado de chuva varia entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia (mm/dia), com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h).

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação meteorológica ocorre devido à aproximação e ao avanço de uma frente fria. Além disso, a combinação de calor e umidade, juntamente com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorece a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.