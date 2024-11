Candidatos enfrentam o segundo dia de prova do Enem neste domingo

A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicada neste domingo (10). Desta vez, os estudantes terão de responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (conteúdos de Física, Química e Biologia).

Segundo o professor de Matemática Paulo Afonso Alves Pinto, que atua há mais de 20 anos em cursinhos preparatórios e pré-vestibulares de MS, para enfrentar a maratona de amanhã, é preciso estratégia e resistência.

“É uma prova longa, com textos longos, nos quais você tem que prestar muita atenção, estar preparado para interpretar, fazendo sempre uma conexão, um elo, uma análise entre o que o texto pede e que tipo de ferramenta matemática você vai utilizar. Se você analisar a prova de matemática, ela não é uma prova de nível difícil”.

Entre os conteúdos presentes na prova de matemática deste domingo, o professor aposta em: razão e proporção, porcentagem, análise combinatória e probabilidade.

Paulo Afonso, o Paulão, professor de Matemática – Foto: Reprodução/ Rede Social

“Outra vertente que eles costumam cobrar bastante é a estatística, interpretação de gráficos, interpretação de planilhas e principalmente medidas de tendência central, média, moda e mediana. Esses três, média, moda e mediana, com certeza vai ter exercício disso. Em outro eixo nós temos as geometrias. As três geometrias costumam aparecer no Enem. A geometria plana, ela costuma aparecer em mais questões, sempre priorizando a parte de áreas e para ver o seu entendimento e interpretação da visão geométrica. A geometria espacial, principalmente a parte de volumes e os corpos redondos, cilindros, esferas e cones”.

Com menos intensidade, Paulão – como é conhecido pelos alunos – disse ainda que podem aparecer geometria analítica e álgebra, a parte de equações e funções. “A função do primeiro e do segundo grau que sempre costumam cair e uma ou duas questões de logaritmos”, esclareceu.

Para o professor, o grande desafio do aluno será o controle do tempo. “É uma prova que se você tivesse mais tempo para fazer, com certeza você iria muito melhor, porque o tempo é o seu principal inimigo. Então você precisa estar calmo”, frisa.

Abstenção

Na primeira etapa do exame, aplicada no último domingo (3), cerca de 36 mil pessoas, dos 51.199 inscritos, realizaram a prova em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) uma abstenção de 28%.

No final de semana anterior, os candidatos enfrentaram as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Horário

Neste domingo (10), os alunos precisam ficar atentos ao horário de abertura dos portões nos locais de prova. Em Mato Grosso do Sul, os portões abrem às 11h e fecham às 12h, pelo horário local. As provas iniciam meia hora depois, às 12h30.

Os candidatos têm até às 18h para finalizar a resolução das questões.