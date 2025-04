Atacadista oferece 140 vagas de emprego em diversas áreas em Mato Grosso do Sul

A rede Assaí Atacadista está com 140 oportunidades de emprego abertas para atuação nas unidades localizadas no Mato Grosso do Sul. As vagas são inclusivas, com possibilidade de candidatura por pessoas portadoras necessidades especiais, e contemplam funções operacionais variadas.

Entre os cargos disponíveis, destacam-se as posições para Operador(a) de Loja e Operador(a) de Caixa. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente no banco de talentos regional da empresa, por meio do site: https://assai.gupy.io.

Oportunidades de Emprego no Assaí Atacadista

Para se inscrever, é necessário apresentar CPF, número de telefone, endereço de e-mail ativo, ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

O processo de seleção será híbrido, com etapas presenciais e online. A companhia oferece salários e benefícios compatíveis com os padrões do mercado, além de um plano de carreira estruturado, que inclui ações permanentes de qualificação e crescimento profissional para todos os colaboradores.