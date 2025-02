Até quando o pai tem a obrigatoriedade de pagar pensão?

EM ANÁLISE

Proibição da pesca do Dourado pode ser estendida por mais dois anos

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 39/2025, que pode alterar o período de proibição da pesca do peixe Dourado no Estado, ampliado o prazo por mais dois anos. Atualmente a proibição da captura, do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização do […]