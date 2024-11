Atletas de MS conquistam 14 medalhas no início dos Jogos da Juventude 2024

A delegação de Mato Grosso do Sul começou sua participação nos Jogos da Juventude 2024, realizados em João Pessoa (PB), com resultados expressivos. No primeiro bloco de competições, encerrado nesta segunda-feira (18), o estado garantiu 14 medalhas em modalidades como ginástica rítmica, judô, tênis de mesa, taekwondo e ciclismo.

No judô, Mariana Piveta Giachini, de 16 anos, conquistou o ouro na categoria até 70 quilos. A douradense, beneficiária do Bolsa Atleta, destacou a estrutura impecável do evento. “Representar o estado foi uma honra. Foi uma competição única, com organização excelente e momentos inesquecíveis”, disse a atleta.

Um dos destaques também foi Ana Júlia Borges, de 13 anos, que conquistou o bronze na prova de maças da ginástica rítmica. Este é um feito inédito para a modalidade no estado. “Representar Mato Grosso do Sul foi uma experiência incrível. Aprendi muito sobre disciplina, foco e persistência. Competir com as melhores do país e conhecer atletas de várias regiões foi inesquecível”, celebrou a jovem.

A técnica Maria Justina Gimenez, que acompanha a equipe, destacou o marco histórico. “Essa medalha é fruto de anos de trabalho e dedicação. Ver nossas atletas se destacarem é motivo de muito orgulho. Estamos fazendo história”, disse emocionada.

Ao todo, Mato Grosso do Sul acumula uma medalha de ouro, quatro de prata e nove de bronze até o momento. Confira o desempenho dos atletas:

Medalha de Ouro:

Mariana Giachini (judô, meio-pesado)

Medalhas de Prata:

Maria Miziara (judô, ligeiro)

Rafaela Silva (judô, meio-médio)

Vitor Cabreira (judô, pesado)

Amanda Lopes (ciclismo, prova de velocidade)

Medalhas de Bronze:

Leonardo Kurokawa e Isadora Stello (tênis de mesa, dupla mista)

André Dodero (judô, ligeiro)

Mirella Souza (judô, médio)

Henrique Sena (judô, médio)

Anielly Gama (judô, pesado)

Equipe mista de judô

Ana Júlia Borges (ginástica rítmica, maças)

Lucas Vieira (taekwondo, até 48 kg)

Pedro Lucas Dourado (ciclismo, prova de velocidade)

Os Jogos da Juventude 2024, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), seguem até 28 de novembro e reúnem 155 atletas-estudantes de Mato Grosso do Sul.