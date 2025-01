Atuação da Força Nacional em Mato Grosso do Sul custou R$ 9 milhões para os cofres públicos

Com uma atuação que já ultrapassa um ano e dez meses, a Força Nacional de Segurança Pública segue em atividade em Mato Grosso do Sul, contabilizando mais de R$ 9 milhões em gastos aos cofres públicos. O custo inclui despesas com diárias, abastecimento de viaturas e planos de saúde para os agentes mobilizados.

As operações realizadas no estado abrangem segurança ostensiva, apoio logístico e combate a incêndios florestais. No enfrentamento das queimadas, 185 agentes foram destacados, permitindo a contenção de 457 focos de incêndio e a vistoria de 686 hectares, de acordo dados disponibilizados pela própria Força Nacional.

Além do combate às chamas, a Força Nacional também realizou apreensões, como 12.550 maços de cigarros contrabandeados e duas aeronaves. Foram realizadas ainda 955 abordagens a pessoas e 511 a veículos.

A média de agentes mobilizados em Mato Grosso do Sul em 2024 foi de 393.

A presença da Força Nacional no estado foi prorrogada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nova etapa de atuação começou em 19 de janeiro e segue até 18 de abril, com foco no apoio à Polícia Federal em áreas de fronteira e territórios indígenas, conforme destaca o decreto.

Em nota enviada à Rádio CBN Campo Grande, o Ministério da Justiça informou que as operações foram solicitadas e prorrogadas a pedido do Governo Estadual. Segundo o Ministério, o objetivo é garantir a proteção de populações vulneráveis e a integridade patrimonial, alinhando-se aos esforços locais de pacificação e segurança.