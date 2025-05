Audiência pública discute plano Ruas Visíveis em Campo Grande

A inclusão social da população em situação de rua será debatida em audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande. O encontro está agendado para a próxima segunda-feira (12), às 9h, no Plenário Oliva Enciso, com foco na implementação do Plano Nacional Ruas Visíveis, criado pelo Governo Federal.

A iniciativa foi proposta pela vereadora Luiza Ribeiro (PT), que preside a Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e de Direitos Humanos. A comissão conta ainda com a participação da vereadora Ana Portela (vice-presidente) e dos vereadores Dr. Jamal (MDB), Jean Ferreira (PT) e Leinha (Avante).

Durante a audiência, serão apresentados os eixos principais do plano, que envolvem ações articuladas nas áreas de assistência social, saúde, habitação, segurança alimentar, cidadania, educação, cultura, trabalho, renda e gestão de dados. O objetivo central do Ruas Visíveis é oferecer atendimento digno e efetivo às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Estão previstas as presenças da coordenadora adjunta do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua (CIAMP-Rua), Joana D’Arc Basílio, e do coordenador-geral de políticas para os direitos dessa população, Cleyton Luiz da Silva Rosa.