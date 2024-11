Aviso para chuva intensa e abertura de sol em algumas regiões marcam o final de semana em MS

O sábado (09) começa com aviso de perigo potencial para chuva intensa em 33 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as cidades das regiões Centro-Norte, Nordeste e Leste do estado podem ter acumulado de chuva que varia entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, já as rajadas de ventos intensos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

No restante do estado, segundo o Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação da alta pressão atmosférica, à configuração dos ventos que pode contribuir para o transporte de umidade.

Conforme o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, a variação no tempo no estado se deve ao avanço de uma frente fria vinda do Sul do país em direção a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. Nessa situação, a região Sul acaba recebendo esta influência, assim como as regiões Leste e Norte do estado.

“A tendência é que sábado continue nublado com possibilidade de chuva entre Água Clara, Três Lagoas, Inocência, também ali mais a leste entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Nessas condições, a tendência para o final de semana é que ocorra predomínio de sol com alguma nebulosidade e as chances de chuva são muito pequenas, principalmente entre Campo Grande, Dourados, Ponta Porã até o extremo sul. Em Três Lagoas deve ter chuvas também só pela manhã, atingindo também Paranaíba e Cassilândia. As demais regiões entre Campo Grande, Corumbá, Miranda, Maracajú, essas chuvas serão muito pontuais e muito fracas”.