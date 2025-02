Azambuja de olho na fusão do PSDB e na filiação ao PL

Os líderes do PSDB estão discutindo com a direção nacional do PSD e MDB a fusão ou incorporação dos partidos de olho nas eleições de 2026. O ex-governador Reinaldo Azambuja, comandante do PSDB em Mato Grosso do Sul, está totalmente envolvido nas negociações.

Em março, os partidos já deverão definir a fórmula dessa união de forças. Azambuja tem conversado bastante com o presidente nacional do PSDB, ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, para tratar desse assunto. Todos os partidos envolvidos nas negociações são aliados do governador Eduardo Riedel (PSDB).

Os dirigentes tucanos estão cientes de que não dá mais para residir num partido quase extinto. O partido criado, inicialmente, como social da democracia, identificado de centro-esquerda, perdeu espaço no Congresso Nacional. “Estamos discutindo juntos com Executiva Nacional pra ver o melhor caminho para o PSDB”, afirmou Azambuja.

Há alguns detalhes a serem superados. O PSDB prefere a incorporação do PSD ou mesmo do MDB para manter o nome da legenda. Já na fusão, os partidos são extintos e criado uma agremiação com novo nome. Esta é uma questão na mesa de negociação.

Seja qual for a formação dessa união, o impacto será grande na política de Mato Grosso do Sul. O PSDB está em fase de extinção no País, devido aos fracassos eleitorais. Só aqui no estado o partido é forte. Comanda mais da metade dos municípios com o resultado das eleições de 2024.

O PSDB perdeu muito espaço no Congresso Nacional e, consequentemente, viu o seu caixa financeiro esvaziar. E a união com o PSD, por exemplo, forma uma das três maiores bancadas na Câmara dos Deputados e passará a ter dinheiro para bancar a próxima campanha eleitoral.

Azambuja não está só envolvido nas articulações de fusão ou incorporação do PSDB com outros partidos. Ele está de olho, também, na proposta de filiação ao PL. Essa migração não está descartada pelo ex-governador. Tudo vai depender do desfecho do futuro do PSDB. “Isso nós vamos ver mais pra frente”, declarou.

Confira a coluna Política em Destaque na integra:

