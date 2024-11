Bairros da Capital recebem curso de Panetone e Colomba Natalina

Fim de ano é época para incrementar a renda e a fabricação de produtos natalinos é uma alternativa de rendimento extra. De quinta-feira (21) a sábado (23) bairros de Campo Grande receberão curso de Panetone e Colomba Natalina.

Na quinta e sexta-feira, a capacitação ocorrerá no bairro Coophavila II, das 13h às 17h. Já no dia 23, a atividade integra o Mutirão Todos em Ação, no bairro Aero Rancho, na Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli, das 8h às 13h. Essa edição especial do Mutirão oferecerá mais de 300 serviços gratuitos à população.

A iniciativa tem como objetivo principal capacitar as famílias para que possam aproveitar o período natalino como oportunidade de geração de renda extra. A ação promove inclusão produtiva e reforça o compromisso da Prefeitura em apoiar as famílias que mais precisam, incentivando o empreendedorismo e a autonomia financeira por meio de qualificação prática.

Em 2024, o Mutirão já beneficiou moradores de diversos bairros de Campo Grande, com mais de 87 mil atendimentos realizados. As edições anteriores ocorreram nos seguintes bairros: Portal Caiobá (2 de março), Jardim Canguru (23 de março), Nova Campo Grande (20 de abril), Jardim das Hortências (18 de maio), Jardim Noroeste (22 de junho) e Parque do Lageado (24 de agosto).

O curso é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria-Geral de Articulação Social e Assuntos Comunitários. A Coordenadoria também promoverá o curso nos dias 28 e 29 de novembro, na Associação de Moradores do bairro União, novamente das 13h às 17h.

*Com informações PMCG

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG