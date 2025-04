Bebê havia sido tirada da UPA sem liberação dias antes de morrer

Uma bebê de 10 meses morreu nesta segunda-feira (14) em Campo Grande e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A criança foi levada já sem vida ao quartel do Corpo de Bombeiros no bairro Tijuca, onde foram feitas tentativas de reanimação. Sem sucesso, o óbito foi confirmado ainda no local.

A vítima nasceu em junho de 2024. De acordo com o boletim de ocorrência, após a confirmação da morte, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o corpo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, onde permanece para os procedimentos legais.

A Polícia Civil realizou perícia na residência da família e determinou o encaminhamento do corpo para exame necroscópico.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) informou, por meio de nota, que a criança foi atendida pela primeira vez no dia 11 de abril, na Unidade de Saúde da Família do Portal Caiobá.

Após avaliação médica, foi encaminhada à UPA Universitário com entrada registrada às 15h01 do mesmo dia, com classificação de risco amarelo — que indica a necessidade de atendimento, mas sem risco iminente de morte.

Atendimento Médico e Diagnóstico

Na unidade, a criança foi diagnosticada com bronquiolite e recebeu atendimento médico às 15h08. Segundo a Sesau, foram administradas medicações, feito raio-x e realizadas reavaliações médicas ao longo da tarde.

A última delas, às 20h26, identificou que a família havia deixado o local por conta própria, antes da conclusão do tratamento e sem liberação médica. A criança não retornou à unidade até o dia do óbito.

A Secretaria de Saúde reforçou que não houve omissão por parte da rede municipal e que os protocolos de atendimento foram seguidos. Também alertou para a importância de que o tratamento seja encerrado com alta médica para garantir a recuperação do paciente.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil, que aguarda o laudo necroscópico para esclarecer as circunstâncias da morte.

Confira a nota da Sesau na íntegra