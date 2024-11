Bicheiro Rogério de Andrade chega a Campo Grande e é transferido para presídio federal

O bicheiro Rogério de Andrade, um dos nomes mais conhecidos da contravenção carioca, chegou a Campo Grande nesta terça-feira (12), aproximadamente às 15h10, após ser transferido em uma operação de escolta organizada pela Polícia Federal.

O contraventor estava preso no Rio de Janeiro desde o dia 29 de outubro. Por determinação da 1ª Vara Criminal do TJRJ, ele foi levado ao Presídio Federal de Campo Grande.

Viagem e escolta

O pedido judicial para transferência de Rogério Andrade foi autorizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça.

Rogério foi retirado da carceragem de Bangu 1, no Rio, por volta das 9h30, e escoltado por doze policiais penais até o Aeroporto Internacional do Galeão, de onde o voo partiu por volta de meio-dia.

A viagem até Campo Grande foi realizada em uma aeronave Beechcraft King Air 350i, da Polícia Federal, com cinco policiais penais federais a bordo.

Quem é o bicheiro?

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, um dos mais conhecidos bicheiros do Rio de Janeiro. Após a morte do tio, em 1997, assumiu os negócios da família. O contraventor é acusado de ser o mandante de diversos crimes, incluindo homicídios e lavagem de dinheiro.

Nos últimos anos, Rogério de Andrade se tornou alvo de diversas operações e acumula 11 anotações criminais, incluindo suspeitas de envolvimento no assassinato de Fernando de Miranda Iggnácio, seu rival no jogo do bicho, ocorrido em 2020.

Após arquivamento inicial da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, o caso foi reaberto com novas evidências obtidas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)

No Presídio Federal de Campo Grande, Rogério de Andrade será submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que prevê condições de cumprimento de pena mais rigorosas, como isolamento em cela individual e restrição de visitas.

O RDD é aplicado a presos considerados de alta periculosidade e que representam ameaça à segurança do estabelecimento penal ou à sociedade.

Penitenciária Federal de Campo Grande

Conhecida pelo alto nível de segurança e isolamento, a penitenciária atualmente abriga figuras notórias do crime organizado, como o traficante Marcinho VP e o chefe de milícia Luiz Antônio da Silva Braga, o “Zinho”, assim como o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil), acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco.

Segundo o último relatório do Sistema Penitenciário Federal (SPF), realizado no primeiro semestre deste ano, a unidade prisional de Campo Grande tem uma das maiores populações carcerárias do sistema federal, com 139 presos, número abaixo apenas do Presídio Federal de Catanduvas-PR, que abriga 148 detentos.