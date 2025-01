Boom econômico da mineração em MS gera desafios em infraestrutura e meio ambiente

Nos últimos quatro anos, a mineração em Mato Grosso do Sul se consolidou como um setor essencial para a economia do Estado. Entre 2020 e 2024, o Valor da Produção Mineral (VPM) atingiu R$ 11,8 bilhões.

Corumbá se destaca como o principal polo minerador do Estado. Em 2024, as empresas locais, como Lhg Mining e Vetorial Mineração, alcançaram uma produção superior a R$ 1,4 bilhão, com destaque para o pagamento de R$ 46 milhões de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), correspondente a 3,22% do VPM estadual. A cidade ocupa a 23ª posição no Brasil em produção mineral.

Com investimentos robustos, como o aporte de R$ 5,5 bilhões do Grupo J&F em Corumbá e Ladário, a mineração local segue em expansão, mas o setor também tem se concentrado em práticas sustentáveis. A Mineradora Vetorial, por exemplo, se tornou a primeira do Centro-Oeste a produzir gusa verde, reduzindo as emissões de carbono.

Apesar disso, o ano de 2024 registrou uma queda de 16,3% na arrecadação de royalties, totalizando R$ 69,1 milhões, devido à escassez hídrica que afetou a hidrovia do Rio Paraguai.

A crise na navegação do Rio Paraguai tem gerado desafios significativos para o escoamento de minérios, com mais de 700 caminhões circulando pela rodovia BR-262, sobrecarregando a infraestrutura e gerando preocupações ambientais.

“A crise na hidrovia do Rio Paraguai e a consequente sobrecarga da BR-262 têm gerado desafios significativos para o escoamento de minérios em Mato Grosso do Sul, com impactos econômicos e ambientais que demandam soluções urgentes e equilibradas entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental”, comentou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Em paralelo, a segurança das barragens de rejeitos de minério tem sido monitorada constantemente por autoridades estaduais e federais, com vistorias periódicas para garantir o cumprimento das normas de segurança e prevenir acidentes. Além disso, iniciativas de combate a incêndios nas áreas de mineração têm sido intensificadas, com apoio das mineradoras e órgãos ambientais.