BR-163/MS tem estimativa de movimento intenso em função do Réveillon

Na segunda-feira (30), o movimento deve cair para 55 mil veículos. E, no último dia do ano, terça-feira (31), o fluxo deve ficar ainda mais tranquilo, com pouco mais de 42,7 mil automóveis circulando entre Mundo Novo e Sonora.

Ainda conforme as estatísticas divulgadas pela CCR MSVia, no dia 01/01 o fluxo deve continuar mais tranquilo, com 36,6 mil veículos na rodovia. Já na quinta-feira (02/01), no retorno do feriado, o tráfego volta a ficar mais intenso, com 75 mil veículos na pista.

Neste fim de ano, entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro, 412.653 veículos devem passar ao longo dos 845 quilômetros da BR-163/MS e CCR MSVia prossegue com as ações da Operação de Fim de Ano

A operação especial é coordenada pelo Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, em Campo Grande (MS), que monitora 477 câmeras distribuídas ao longo da rodovia, proporcionando mais agilidade no acionamento dos recursos, além de permitir fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real.

*Informações CCR MSVia