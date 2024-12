Calor, chuva e risco de temporais marcam início da semana em MS

A semana em Mato Grosso do Sul começa com sol e temperaturas elevadas, mas a previsão aponta que pancadas de chuva podem surgir ao longo do dia, com risco de tempestades isoladas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), áreas de instabilidade devem se formar devido à combinação do calor intenso, umidade e uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e Argentina. Esse cenário pode provocar chuvas fortes, com acumulados superiores a 40 milímetros entre terça (31) e quinta-feira (2).

Nesta segunda-feira (30), Campo Grande amanheceu com 23°C, podendo chegar aos 32°C. Em Dourados e Anaurilândia, as temperaturas variam de 21°C a 34°C. No sul do estado, Ponta Porã e Iguatemi registram mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Porto Murtinho e Corumbá, na região sudoeste e pantaneira, terão máximas de 38°C e 37°C, respectivamente, sem previsão de chuva nesta segunda-feira. Já no norte e Bolsão, Coxim e Paranaíba apresentam máxima de 32°C.