Calor e umidade contribuem para mais chuva em MS nesta terça-feira

A terça-feira (14) será marcada por contrastes no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões Centro-Norte, Nordeste e Noroeste do estado permanecem sob aviso de perigo potencial de chuva intensa. Ao todo, 33 municípios estão na rota da chuva, com volume acumulado de 50 milímetros no dia e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

Por outro lado, principalmente nas regiões Centro-Sul e Sudoeste, há tendência de tempo mais firme e seco, com temperaturas acima da média para o mês de janeiro, além de baixos valores de umidade relativa do ar. Essa situação meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco.