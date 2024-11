Calor intenso marca quarta-feira em Mato Grosso do Sul com máxima de 38°C

Mato Grosso do Sul segue sofrendo com as altas temperaturas nesta quarta-feira (27). A previsão indica que os termômetros podem chegar a 38°C, especialmente na região norte e pantaneira do estado. Além do calor, a umidade relativa do ar permanece baixa, entre 15% e 35%, aumentando o risco de problemas respiratórios.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo seco e quente é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. A expectativa é de sol com poucas nuvens durante todo o dia.

As principais cidades sul-mato-grossenses já sentem o calor. Campo Grande, por exemplo, registra mínima de 26°C e máxima de 36°C. Dourados e Anaurilândia também devem registrar máximas de 37°C e 38°C, respectivamente.

Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi devem ter máximas entre 34°C e 36°C. Já na região pantaneira, Porto Murtinho e Corumbá podem chegar a 38°C e 35°C, respectivamente.

Apesar do calor intenso, a previsão é de que o tempo mude nos próximos dias. A chegada de uma frente fria deve trazer mais nuvens, chuva e queda nas temperaturas. Há até mesmo a possibilidade de tempestades em algumas regiões.