Calor predomina com alerta para chuva intensa em parte do estado

Vinte e cinco cidades das regiões norte, nordeste e noroeste de Mato Grosso do Sul estão em alerta para perigo potencial de chuva intensa, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesses locais, o acumulado de chuva pode chegar a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia. Já as rajadas de vento podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, isso ocorre devido ao aquecimento durante o dia, aliado à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O fenômeno conhecido como ZCAS se caracteriza por uma faixa de nuvens e chuvas intensas que se estende do Norte ao Sul do Brasil.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação da alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco.

No restante do estado, são esperadas altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste de Mato Grosso do Sul.