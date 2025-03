Campanha da Fraternidade 2025 tem início nesta quinta-feira

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza a cerimônia de lançamento da Campanha da Fraternidade 2025 (CF 2025) nesta Quarta-feira de Cinzas, 5 de março. O evento ocorre na sede da instituição, em Brasília (DF), a partir das 10h. Neste ano, a CF vai abordar o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema bíblico, extraído de Gênesis 1, 31: “Deus viu que tudo era muito bom”.

Na manhã desta terça-feira (4), o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, participou de entrevista ao vivo durante o Jornal CBN Campo Grande e deu mais detalhes sobre a campanha. Dom Dimas também falou sobre a visão da Igreja quanto ao envelhecimento da sociedade e o engajamento da juventude católica.

“A campanha é um jeito muito brasileiro de viver a Quaresma, juntando fé e vida. Só existe Campanha da Fraternidade no Brasil. Nós já estamos aí há mais de 60 anos com essa experiência. A expressão ‘ecologia integral’ foi cunhada pelo Papa Francisco quando ele escreveu a Encíclica Laudato Si’, justamente pensando na questão do meio ambiente […] Ecologia integral não quer falar só sobre o meio ambiente, embora ele também tenha usado a expressão ‘casa comum’, referindo-se ao planeta como nossa casa comum. Mas a ecologia integral é um conceito mais holístico, pois considera o ser humano no meio ambiente, mas também em seu contexto social, cultural, espiritual e físico. Trata-se da globalidade do ambiente em que o ser humano vive“, afirmou o arcebispo da capital.