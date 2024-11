Campanha Nome Limpo espera recuperar mais de R$ 2 milhões

Quem tem débito com empresas de Campo Grande, Naviraí, Três Lagoas, Eldorado e Água Clara poderá negociar as dívidas, a partir desta segunda-feira (4), com condições facilitadas de pagamento, como redução de juros e de multas, além do parcelamento prolongado. No total, 11 empresas participam e a expectativa é recuperar R$ 2 milhões até o dia 14 de dezembro, quando termina a 4ª edição da Campanha Nome Limpo Estadual, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

As negociações na primeira fase da ação ocorrem por meio de audiências virtuais de conciliação, que foram previamente agendadas pela ACICG com os clientes inadimplentes das empresas participantes. Ao todo, mais de 1,3 mil consumidores foram convidados a regularizar seus débitos.

Participam da ação na modalidade on-line as empresas: Sesc, Faculdade Insted, Dois Amores Garden, Dalf Contabilidade, EL Consultoria e Alvorada Agropecuária, de Campo Grande; Faculdades AEMS, de Três Lagoas; Lojas Oriente, de Naviraí; Celeiro Casa de Ração e Agropecuária, de Água Clara; e Nova Alvorada Autoescola, de Eldorado.

“Por meio de uma lista de nomes fornecida por esses estabelecimentos, convidamos consumidores inadimplentes para regularizarem suas dívidas por meio de audiências de conciliação, que ocorrem de forma on-line. Essas sessões contam com um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça que auxilia na condução de um acordo entre o representante da empresa e o cliente”, explica a coordenadora da Campanha Nome Limpo e gerente comercial da ACICG, Paola Nogueira.

Atendimento presencial

Além das audiências online, a Campanha Nome Limpo terá atendimento presencial exclusivamente com a Energisa, em Campo Grande, nos dias 9 a 13 de dezembro. Os clientes interessados em regularizar débitos com a empresa deverão comparecer neste período na ACICG, situada na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho, munidos de documento pessoal. O atendimento será diário, das 8h às 17h.

Serviço gratuito

Durante a Campanha Nome Limpo, a ACICG espera receber mais de 1,5 mil consumidores de Campo Grande consultando o extrato de negativação de débitos. A versão simplificada da consulta pode ser feita gratuitamente, informando o CPF no balcão do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), que fica dentro da entidade.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG