Campo Grande celebra Semana Nacional de Museus com destaque para Lidia Baís

A 23ª edição da Semana Nacional de Museus tem o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação” e, este ano, será realizado entre os dias 12 e 18 de maio, com programação especial em Campo Grande.

O Museu de Arte Contemporânea (MARCO) e Museu da Imagem e do Som (MIS) realizam a programação com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Em 12 de maio, às 19h, o MIS realiza a exposição “As várias faces de Lidia Baís”, em comemoração aos 125 anos de nascimento da artista que vai ficar em cartaz das 7h30 às 17h30 de segunda a sexta, até o dia 30 de junho.

O MIS também realiza no dia 12 de maio, das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, a ação educativa “Museu como espaço de aprendizagem: Laboratório Cultural para professores”, voltada para professores de escolas das redes municipal, estadual e particular. As inscrições são gratuitas e estão abertas, sendo realizadas aqui.

De 13 a 18 de maio, das 9 às 21h, o MARCO realiza uma ação online, por meio do Instagram do museu, com curiosidades sobre a artista Lidia Baís.

Os internautas também poderão apresentar suas releituras da obra “Última ceia do Nosso Senhor Jesus Cristo” da Lídia Baís, entre 15 e 18 de maio, das 9 às 21 horas. As releituras serão postadas nos stories do Instagram museu.

Quem foi Lídia Baís?

Lídia Baís é uma das mais importantes figuras femininas das artes plásticas de Mato Grosso do Sul. De família italiana, nasceu em 1900, em Campo Grande, quando ainda era um vilarejo.

Lídia foi para o Rio de Janeiro estudar arte e tornou-se pintora e desenhista, criando sua própria estética e sentido na arte, em uma mistura entre os movimentos do expressionismo e do surrealismo.

Morreu em 19 de outubro de 1985, com esclerose, sozinha, em uma casa onde deixou obras de arte encaixotadas. Sua sobrinha, Nelly Martins, encontrou as obras, organizou-as e doou todas à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul é responsável pelo acervo desde 1991.

*Fotos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul