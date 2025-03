Campo Grande receberá evento nacional sobre amamentação e alimentação infantil

Nos dias 20 e 21 de março, Campo Grande será sede do lançamento do XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e do VII Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS).

O evento, que acontecerá no Auditório do BioParque Pantanal, reunirá profissionais da saúde, pesquisadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater políticas voltadas à saúde materno-infantil.

Promovido pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN-Brasil), com apoio da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado, o encontro tem como objetivo atualizar práticas, capacitar profissionais e fortalecer a rede de atenção à primeira infância no país.

Além das discussões técnicas, serão elaborados planos de ação para o evento principal, que ocorrerá ainda este ano.

A programação inclui painéis sobre desafios e avanços da amamentação e alimentação infantil no Brasil, além de reuniões das comissões temáticas responsáveis pela organização do ENAM e do ENACS.

No dia 20, pela manhã, haverá uma mesa de abertura com autoridades, seguida de debates e apresentações culturais. As atividades internas e reuniões técnicas continuam na Unigran no período vespertino e durante todo o dia 21.

A expectativa é que o encontro mobilize não apenas profissionais da saúde, mas também educadores, assistentes sociais, conselhos e instituições hospitalares, ampliando o debate sobre a importância da amamentação e da alimentação infantil saudável.

*Com informações da Prefeitura de CG