Campo Grande vai receber R$ 110 milhões da bancada federal para obras estruturantes

Deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul participaram de uma reunião na manhã desta segunda-feira (10), na Câmara Municipal de Campo Grande, para alinhar a participação dos vereadores nas definições sobre emendas federais, destinando recursos para investimentos na Capital. Foram definidos os recursos que virão para o Estado e para o Município, que serão utilizados em obras estruturantes.

Junto com o presidente da Casa de Leis, vereador Papy (PSDB), o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) e a senadora Soraya Thronicke (Podemos), que também participaram da reunião, falaram sobre os recursos destinados.

“São R$ 598 milhões para Mato Grosso do Sul em emendas de bancada, R$ 110 milhões para Campo Grande, e a especificidade das emendas está destacada pelo projeto do governo do Estado para dois viadutos em Campo Grande. Um projeto de mobilidade urbana na Rotatória da Coca-Cola e outro na Via Parque com a Avenida Mato Grosso”, disse o presidente da Câmara.