Campo-grandense elenca dificuldades e aponta caminhos para a gestão municipal em livro

Depois de quase um ano e meio de dedicação à preparação, produção e escrita da obra ‘Prefeitos, prefeitas e desafios’, o escritor Saulo Monteiro de Souza prepara o lançamento afetivo do trabalho em Campo Grande nesta quarta-feira (08).

Natural da Capital, o autor, que já atuou como ex-secretário de Estado no governo Zeca do PT, descreve, em 20 capítulos, algumas situações reais enfrentadas por gestores públicos na busca por soluções para os municípios.

“O que eu trago no livro é uma reflexão sobre práticas. Algumas delas muito exitosas, de muito sucesso. Por exemplo, a apresentação do livro é feita pelo prefeito, ex-prefeito agora, José Orico, prefeito quatro vezes em São Caetano do Sul, a cidade com maior IDH do Brasil. Então ele é uma figura desse porte e traz uma experiência muito rica de gestão. O livro é um misto de experiências exitosas. Eu conto vários episódios de erros cometidos que levaram a fracassos, com todo o cuidado para não expor seus protagonistas, digamos assim. Mas a ideia é fazer uma reflexão sobre as grandes questões que impactam a gestão municipal, tanto favorecendo o sucesso quanto a continuidade de um projeto, como a reeleição”, explicou Saulo.

Entre as principais dificuldades enfrentadas pelos administradores públicos, Saulo destacou o equilíbrio fiscal e a crise climática.

“[…] uma lâmpada queimada ou um buraco no asfalto é culpa do prefeito. Então, esse é um dos desafios: os municípios brasileiros têm demandas históricas acumuladas historicamente, e, quando o prefeito assume, aquilo cai sobre seus ombros e ele tem que dar respostas, né? Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é o equilíbrio fiscal. Como é difícil para os municípios – e eu acompanho muitos municípios –, as pessoas querem que a prefeitura faça concurso, que contrate gente, mas nós temos uma Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito não pode gastar a esmo, ele tem limites. Outra coisa importante que está pressionando muitos municípios é a crise climática. Esta situação tem pressionado os municípios e exigido respostas tanto no plano local quanto num plano mais geral”, descreveu o autor.

O lançamento da obra literária em Campo Grande está previsto para esta quarta-feira (08), no espaço Jardim Secreto Café, na Rua Amazonas, 451, Monte Castelo, a partir das 18h.

Acompanhe a entrevista completa: