Campo minado para esquerda em 2026

A queda da popularidade do presidente Lula vem dando munição à direita, particularmente, em Mato Grosso do Sul para guerra com o PT nas eleições de 2026. A própria esquerda se sente acuada com a falta de movimento social do governo para conter o avanço da oposição e da sangria do capital político de Lula, capaz de ameaçar o plano de reeleição.

Em Mato Grosso do Sul, os líderes do PT sabem muito bem do risco eleitoral se o governo continuar inerte de uma articulação com os movimentos sociais e partidos aliados para enfrentarem a direita. Não basta só narrativas para conquistar a confiança do povo. Será preciso de medidas consistentes para assegurar o bem-estar.

Hoje, com agravamento da crise econômica, a esquerda vai depender urgentemente de medidas eficazes do governo para não sofrer sonora derrota nas urnas, em 2026.

O PT hoje tem votos para eleição de, no mínimo, dois deputados federais. O plano é aumentar esse número e, ainda, eleger o deputado federal Vander Loubet para o Senado contando com a popularidade de Lula.

Mas diante da conjuntura atual, as dificuldades do PT aumentam com o desgaste da gestão de Lula. E Vander reconheceu a importância do apoio público do presidente para sonhar em conquistar uma cadeira no Senado. Porém, a queda da popularidade de Lula só atrapalha os planos de Vander.

Como o PT deverá se unir à direita no estado, uma contradição em relação ao restante do País, na reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB), Vander tem esperança de contar com apoio de parte de prefeitos bolsonaristas na disputa ao Senado.

Ele disse manter bom relacionamento com a direita em Mato Grosso do Sul e isso poderá ajudá-lo na construção da sua candidatura.

