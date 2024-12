Candidatos enfrentam etapas do Passe da UFMS, neste domingo

Neste domingo (8), serão realizadas as 1ª, 2ª e 3ª etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os candidatos terão das 8h às 13h para realizar as provas.

As avaliações serão presenciais em todos os municípios onde a UFMS está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

O Passe UFMS é destinado a estudantes do ensino médio que desejam ingressar na universidade por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos de cada período. O processo seletivo é composto por três etapas, sendo que a escolha do curso ocorre apenas no último ano.

Em Campo Grande, além do campus da Cidade Universitária, os candidatos poderão realizar as provas em outros locais. Para conferir o local de prova, clique aqui.