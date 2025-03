Candidatos já podem conferir local de prova do Revalida 2025

Os candidatos inscritos na primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) de 2025 já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição.

O documento está disponível no Sistema Revalida e contém informações como o local da prova, número de inscrição, data e horário do exame, além de indicar se o participante terá atendimento especializado ou tratamento por nome social.

As provas teórica e discursiva acontecem no dia 23 de março em 11 capitais, incluindo Campo Grande. A recomendação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é que os candidatos levem o cartão de confirmação no dia do exame, embora não seja obrigatório.

O certame inclui 100 questões objetivas e perguntas discursivas, abrangendo as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade.

Apenas os candidatos aprovados nessa etapa poderão seguir para a prova prática, que testa habilidades clínicas em cenários reais de atendimento.

Esta edição do Revalida já é a maior da história, com 17.776 candidatos confirmados, superando o recorde de 2020, que teve 15.499 inscritos.

O Revalida é a principal porta de entrada para médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil. O exame busca garantir que esses profissionais tenham a qualificação necessária para exercer a medicina no país, dentro dos padrões exigidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O exame acontece desde 2011 e a revalidação do diploma é feita por universidades públicas participantes do processo.

Mais informações sobre o exame podem ser acessadas no site oficial do Revalida.

*Com informações da Agência Brasil