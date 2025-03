Carreta PP MotorSport sofre incêndio trazendo veículos para Copa Truck

A equipe PP Motorsport, que participa da Fórmula Truck, enfrentou um grande susto nesta quarta-feira (19) durante o transporte de seus caminhões para a competição que ocorrerá neste final de semana, em Campo Grande, MS. A carreta que transportava os veículos sofreu um incêndio espontâneo, enquanto seguia pela BR-262, entre as cidades de Três Lagoas e Água Clara.

Apesar do fogo ter destruído todo o equipamento necessário para a corrida, a equipe agiu rapidamente e conseguiu retirar os dois caminhões de cima da carreta a tempo.



não houve vítimas no incidente e ninguém se feriu. O empresário Pedro Paulo Fernandes compartilhou a notícia nas redes sociais, agradecendo a ajuda de todos e reforçando o comprometimento da equipe em seguir firme para a competição.

“Por mais que enfrentemos dificuldades devido à perda do equipamento, não vamos desistir. A equipe está trabalhando incansavelmente para que possamos participar da competição. Agradecemos o empenho de nossos colaboradores, patrocinadores e, especialmente, à Targa, nossa equipe irmã, que sempre nos apoia. Nos encontraremos domingo na corrida”, afirmou Pedro Paulo em sua postagem.

Confira o estado que ficou o caminhão:

Embora os danos materiais ainda estejam sendo avaliados, a equipe segue monitorando a situação e tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e resolução do ocorrido. A equipe PP Motorsport tem se mostrado comprometida com a Copa Truck 2025, reafirmando que a participação na primeira etapa da temporada, em Campo Grande, será mantida.

A situação está sendo acompanhada de perto, e a equipe promete manter seus seguidores atualizados com informações sobre o andamento dos reparos e medidas tomadas. “Agradecemos pela compreensão e apoio de todos. Continuaremos a fornecer atualizações conforme novas informações se tornem disponíveis”, acrescentou a equipe.