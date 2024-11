Carro pega fogo e condutor morre na BR-163

Um jovem de 18 anos, sem habilitação, morreu em uma colisão frontal com um caminhão bitrem na BR-163 em Mato Grosso do Sul, na tarde de domingo (03).

O acidente ocorreu no quilômetro 649 da rodovia, entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

Segundo a Polícia Civil, o veículo de passeio pegou fogo e ficou completamente destruído nas proximidades da Ponte da Matadeira. A cabine da carreta também foi tomada pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o fogo.

De acordo com informações, o jovem tentou forçar uma ultrapassagem sem êxito, o que causou a batida de frente com o caminhão.

O motorista do caminhão foi submetido a teste de alcoolemia, mas não estava embriagado. Ainda conforme a PC, o rapaz morreu no local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou totalmente interditada das 14h20 às 15h40 e de forma parcial das 15h40 às 21h, na modalidade pare e siga. Não chovia no local no momento do acidente.

A investigação do acidente está sob a responsabilidade da Delegacia de Rio Verde.