Acrissul realiza primeira reunião do Conselho Consultivo do Pantanal

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) promoveu na segunda-feira (4), a primeira reunião do Conselho Consultivo do Departamento do Pantanal, criado no início de setembro deste ano, com a finalidade de fortalecer ações voltadas para a preservação, promoção e desenvolvimento sustentável do bioma.

O gestor agroambiental, Homero José Figliolini, coordenou a primeira reunião do conselho, que teve como pauta o tema: “o fogo no pantanal e a comunicação de suas origens e consequências”.

Homero esteve presente no quadro CBN e Acrissul no Agro, deste sábado (9) e falou sobre as pautas levantadas durante a reunião. Segundo o gestor, o produtor pantaneiro é o “maior defensor do Pantanal”.

Confira a entrevista completa: