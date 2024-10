Advogado explica o que fazer em casos de acidentes de trânsito

Os acidentes de trânsito são assunto recorrente em todo o Brasil. Mas você sabe como proceder, caso se envolva em um sinistro?

Para debater o tema, o advogado associado ao escritório Lima & Pegolo, Yahn de Assis Sortica, participou do quadro CBN Explicando Direito desta quinta-feira (24). Segundo Sortica, o primeiro passo após um sinistro de trânsito deve ser registrar provas do ocorrido.

“Hoje a gente tem uma facilidade do celular, que está pronto ali e consegue fazer tudo. Então, documentar as informações [fotos e vídeos] do veículo que teve o dano, detalhadas de onde bateu e, principalmente, a via onde aconteceu”.

O advogado também esclareceu uma confusão que algumas pessoas costumam cometer. Em caso de acidente, o Juizado de Trânsito é quem deve ser acionado para atender a ocorrência, e não a Polícia Militar (PM). A PM deve ser chamada apenas em casos com vítimas feridas.

Sortica destacou que os motoristas que se envolverem em acidentes causados por problemas de manutenção das vias públicas, como buracos, por exemplo, podem reivindicar os danos que sofreram. A orientação é buscar um profissional especializado. “Às vezes, a pessoa desanima com a burocracia e acaba ficando com o prejuízo. Então, é muito importante tomar essa providência e buscar uma orientação adequada”.

Confira a entrevista completa: