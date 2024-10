Ano letivo de 2025 já tem data para começar em Campo Grande

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) devem começar no dia 10 de fevereiro de 2025. A informação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (28). O calendário prevê 200 dias letivos, divididos em quatro bimestres.

O período de matrículas deve começar no dia 2 de janeiro e seguir até o dia 31. Os professores se apresentam no dia 3 de fevereiro e devem receber atividades de formação continuada nos meses de março, maio, setembro e novembro.

O encerramento do ano letivo está previsto para o dia 12 de dezembro, no ensino fundamental, e para o dia 16 de dezembro nas Escolas de Educação Infantil (EMEIs). As férias de meio de ano estão programadas para o mês de julho, entre os dias 17 e 31.

A Reme conta com 206 unidades escolares em Campo Grande, sendo 106 EMEIs e 99 escolas de ensino fundamental. Atualmente, cerca de 111 mil alunos estão matriculados nas escolas municipais da Capital.

O calendário completo, com datas para a realização de exames finais, conselhos de classe e reunião de pais, está disponível na página 4 do Diogrande.