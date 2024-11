APAE de Ponta Porã representará MS no Festival Nacional Nossa Arte

O grupo de dança Despert’Art, da APAE de Ponta Porã, será o orgulho de Mato Grosso do Sul ao representar o estado no XII Festival Nacional Nossa Arte , que reúne APAEs de todo o Brasil em um evento de celebração da cultura e talento artístico das pessoas com deficiência. O festival acontecerá de 9 a 12 de dezembro na Expomag, no Rio de Janeiro, e promete ser um marco para a valorização da arte inclusiva.

Com um trabalho dedicado e emocionante, o Despert’Art participará na modalidade Dança Popular Brasileira Folclórica, apresentando a coreografia “Bailando na Fronteira”, que presta homenagem à cultura regional e à bebida símbolo da convivência sul-mato-grossense: o tereré. A performance, embalada pela música “Roda de Tereré” do grupo Zíngaro, exalta o costume de reunir amigos em rodas para compartilhar a bebida tradicional, uma prática que une a comunidade e celebra as raízes culturais da região fronteiriça.

Além disso, o grupo foi também selecionado para a modalidade “Dança de Rua”, com uma apresentação especial no icônico calçadão de Copacabana, levando ao público carioca e turistas do mundo todo a expressão artística e o talento singular dos alunos da APAE de Ponta Porã.

O trabalho do grupo de Dança Despert’Art é mais do que uma celebração cultural. É um exemplo da inclusão e do reconhecimento do potencial criativo e intelectual das pessoas com deficiência, mostrando que elas são capazes de criar, emocionar e representar com excelência a riqueza cultural brasileira. Para os alunos, essa é uma oportunidade de reconhecimento, valorização e, sobretudo, de demonstração de que arte e talento não conhecem limites.

A apresentação do grupo na Expomag está marcada para o dia 10 de dezembro, e promete ser um dos momentos mais emocionantes do evento. A comunidade de Ponta Porã e de todo o estado de Mato Grosso do Sul está unida em torcida por esses artistas que, com garra e paixão, levam o melhor da nossa cultura para o cenário nacional.

Para mais informações e atualizações, acompanhe a programação do Festival Nacional Nossa Arte.