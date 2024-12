Assassinos de Sophia têm 52 anos de pena

Durante o segundo dia do julgamento, Christian foi interrogado. Com postura ereta, ele respondeu as perguntas negando ser o responsável pela morte de Sophia. Ao contrário de Stephanie – que quando interrogada afirmou que o culpado pela morte de sua filha era o padrasto -, Christian não fez acusações diretas à companheira.

“Me sinto injustiçada por não ter feito nada com minha filha, por amá-la. Sofri agressões físicas, psicológicas, fui manipulada […] Ele dizia que eu ficaria sem as duas [sem a Sophia e sem a irmã], e no fim fiquei mesmo. Ele acabou com a minha vida”, desabafou.

Durante os dois dias de julgamento Stephanie se mostrava abatida, com olheiras profundas e o olhar sempre para baixo. Durante seu interrogatório – que foi realizado no primeiro dia -, ela afirmou que era vitima de violência doméstica, e que o verdadeiro culpado era Christian.

O caso gerou comoção nacional, o juiz Aluízio Pereira, que presidiu o julgamento avaliou a repercussão do caso e aponta a necessidade de estar preparado para as situações que podem ocorrer. “É um processo complexo, né? De repercussão pública, exatamente por envolver criança, ainda mais nas circunstâncias em que esse crime ocorreu […] a gente [Poder Judiciário] deve estar preparado para enfrentar esses desafios, para que os trabalhos tenham o início, o meio e o fim”.

Abalado com o desenrolar do julgamento, o pai optou por não falar com a imprensa.

Com todas as cadeiras ocupadas, o Plenário acompanhou atentamente o desenrolar dos argumentos da defesa dos culpados e da acusação. Na segunda fileira estava o pai de Sophia, Jean O’Campo que aguardou o resultado junto com familiares da criança.

“Tem um julgamento do HC [Habeas Corpus] que a gente tá procurando anular a pronúncia, anular todo o julgamento pelo excesso de linguagem. Hoje nós fizemos todo o possível […] nós saímos com essa condenação, mas as nossas chances do recurso no HC do STJ de anular a pronúncia são grandes”, frisou Viana

Já a defesa de Christian optou pela narrativa de ser um homicídio culposo – quando não há intenção de matar. A tese apresentada pelos advogados foi de que Sophia faleceu devido à falta de aptidão técnica para realizar manobra cardiorrespiratória de Christian.

A defesa do réu arrolou cinco testemunhas, entre eles amigos do casal e a mãe de Christian. Um dos amigos foi Matheus Siqueira, que conhecia o padrasto desde a adolescência. Durante o testemunho, Matheus afirmou que frequentava a casa do casal diariamente e que aos finais de semana era comum, ele e outros conhecidos, se reunirem na casa do casal para consumir drogas, entre às substâncias esta cocaína.

Matheus relatou que na madrugada que antecedeu a morte de Sophia, ele e Stephanie saíram para comprar o entorpecente.

Nos argumentos levantados pela defesa, foi durante a manhã do dia 26 que Sophia passou mal. Durante o debate, os advogados mostraram áudios trocados entre Sophia e Christian durante a tarde do dia 26. Em um dos áudios apontados o réu confessa o crime.

“Mentira, não, como que acontece isso? […]Eu sou um lixo de pai […] É tudo culpa minha, como eu não percebi? como? […] Eu não sei o que fazer, eu sou um pai lixo, eu só tinha um papel” fala Christian após receber a notícia da morte de Sophia.

Segundo o advogado de defesa do réu, Renato Prado, o resultado da sentença nunca é a pretensão do advogado. Quando questionado sobre entrar com o recurso, ele respondeu que é o momento de descansar após dias de trabalho intenso. “A gente precisa também um pouco de descanso para que dentro dos cinco dias que a própria Lei oferece, a gente possa de maneira mais oxigenada, pensarmos é se haverá ou não recurso”, declarou Prado.

Caso Sophia

Crime atroz chocou Mato Grosso do Sul

Sophia de Jesus O’Campos, de 2 anos e 7 meses, morreu em 26 de janeiro de 2023, em Campo Grande. Durante a tarde daquela quinta-feira (26/1/2023), a mãe levou a criança já sem vida à UPA do bairro Coronel Antonino.

Chegando lá, os médicos plantonistas examinaram a criança e constataram que ela estava morta há pelo menos 4 horas, devido a rigidez cadavérica. O laudo de necropsia apontou um traumatismo na coluna cervical como causa da morte. O documento também mostrou que a criança havia sito violentada sexualmente há, no mínimo, 21 dias, devido ao rompimento do hímen.

Sophia já havia sido atendida com frequência em unidades de saúde. O prontuário médico da criança mostra que ela recebeu ao menos 30 atendimentos, entre eles por fratura na tíbia.

A morte de Sophia acendeu a discussão sobre a rede de proteção para crianças e adolescentes, além da reativação do Programa de Proteção às Crianças em Mato Grosso do Sul e a criação do Fórum Permanente pela Vida de Mulheres e Crianças (MCria).