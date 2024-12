Bag de fertilizantes e uniformes de trabalhadores da silvicultura viram bolsas nas mãos de costureiras de Bataguassu

Uma iniciativa voltada à responsabilidade social, desenvolvida pela MS Florestal em Mato Grosso do Sul, fomenta o empreendedorismo de costureiras e artesãs de Bataguassu.

O Projeto Dona Della – Costura Sustentável, em parceria com a Prefeitura de Bataguassu e o Sebrae/MS, proporciona capacitações e oportunidades de negócios com o reaproveitamento de embalagens, conhecidas como bags, de fertilizantes e uniformes de trabalhadores da silvicultura.

Além da preocupação com a sustentabilidade, a iniciativa proporciona uma renda extra para 29 mulheres do município.

“Essas mulheres já conseguiram ter um incremento de renda de 16% na renda delas, com esse pequeno movimento que a gente fez aqui. Então como isso pode ser potente, grande”, vibra a Coordenadora de Responsabilidade Social da MS Florestal, Michelle Oliveira de Almeida. “Eu sempre falo para elas: o Brasil é pouco para vocês”.

Inicialmente, o projeto começou com a triagem de 120 mulheres em condição de vulnerabilidade social. Atualmente, o grupo é formado por 29 mulheres que se desdobram entre a rotina diária de trabalho na associação e as responsabilidades familiares.

“São donas de casa. Algumas trabalhavam em fábrica, trabalhavam à noite, saíam do serviço às seis horas da manhã, iam para lá e cumpriam o horário. Nossa presidente, a Miriam, mora no sítio. Ela tem o porco, o bezerrinho, tudo isso para cuidar e gerenciar. Mas ela se dedica, e tem outras pessoas que ajudam ali. Então, nós tivemos que reorganizar. Começamos com dois dias na semana, passamos para três dias para cumprir uma carga horária. Foi um curso de 159 horas. Nós tivemos o nosso dia de formatura, que foi lindo, gratificante. Nos sentimos valorizadas”, avaliou a costureira e artesã Ana Sanches.

Hoje, a produção de bolsas e nécessaires é divulgada por meio do perfil da Associação Ipê Rosa na rede social. Além deste canal, as costureiras promovem o trabalho através de um catálogo.

Acompanhe a entrevista completa:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG