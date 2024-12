Capital tem quase 2.600 vagas de emprego na penúltima semana do ano

Mesmo com o ano chegando ao fim, ainda há tempo para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira (23), as fundações de emprego de Campo Grande anunciaram quase 2.600 vagas disponíveis em diversas áreas, abrangendo diferentes níveis de formação e experiência.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 665 vagas. Entre elas, destacam-se as oportunidades para consultor de vendas, com 16 posições abertas, além de uma vaga para desenhista de páginas da internet e outra para engenheiro de automação.

Há ainda duas vagas para técnico em manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, número 2773, no Centro, entre 7h30 e 17h.

É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho para se candidatar às vagas e, se necessário, requerer o Seguro-Desemprego.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) também está com uma ampla oferta, totalizando 2.008 vagas de emprego. Entre as funções disponíveis estão: ajudante de reflorestamento, com 20 vagas, corretor de imóveis, com 10, além de posições para consultor e eletricista de instalações comerciais e residenciais.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, número 992, no bairro Vila Glória, das 7h às 17h.

É indispensável apresentar documentos pessoais com foto e a Carteira de Trabalho, seja ela física ou digital. No caso da versão digital, é necessário levar o celular com bateria carregada para acessar os dados.

Ambas as fundações reforçam a importância de manter os cadastros atualizados e de levar toda a documentação necessária, para que o processo de seleção seja mais ágil.

