Christian é ouvido no 2° dia de júri, nega abuso sexual e agressões à menina

Diferente de Stephanie no primeiro dia do júri, Christian não fez acusações diretas à companheira. Quando perguntado se a mãe seria a responsável pela morte da menina, o padrasto não soube responder. “Não posso afirmar o que eu não vi”, disse o réu repetidas vezes.

O depoimento do réu estava previsto inicialmente para ontem (4), mas foi adiado devido ao horário e o cansaço dos jurados. Hoje (5), o interrogatório durou cerca de duas horas. O padrasto é acusado de homicídio por motivo fútil, meio cruel, contra menor de 14 anos, além do crime de estupro de vulnerável.

Christian admitiu aplicar “corretivos” em Sophia com tapas e chineladas, mas segundo ele, na maioria das vezes as coisas eram resolvidas com broncas. “Ela [Stephanie] gritava muito, então só com o grito já parava a bagunça”.

O CASO

Sophia, de apenas dois anos de idade, chegou morta a UPA Coronel Antonino, no dia 26 de janeiro de 2023. O laudo da necropsia apontou um traumatismo na coluna cervical como a causa do óbito.

Christian Campoçano e Stephanie de Jesus são acusados de serem os responsáveis pela morte da criança. Christian responde por homicídio triplamente qualificado e Stephanie por homicídio doloso por omissão.