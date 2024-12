Como aproveitar as energias do novo ano

No programa CBN Você Mulher deste sábado (28), a astróloga Isabela Xavier trouxe reflexões sobre a influência dos astros para a virada do ano e para 2025. Ela explicou como a astrologia, um estudo milenar, ajuda a compreender ciclos e comportamentos.

A Lua Nova em Capricórnio, que marcará a transição para 2025, foi destacada como um momento ideal para plantar intenções e estabelecer metas a longo prazo.

Isabela também mencionou rituais como mapas de manifestação e vision boards para alinhar os objetivos pessoais com as energias do novo ano.

Para 2025, que será regido por Júpiter, ela ressaltou temas como expansão, aprendizado e espiritualidade, mas também alertou para os desafios do excesso, como impulsividade e arrogância.

Confira a entrevista na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG