Companheiros na vida e nos palcos, Érica e Flávio estarão no Som da Concha

O Rock ditou o ritmo do CBN Cultural desta sexta-feira (29). A cantora Érica Espíndola e o músico Flávio Bernardo participaram do quadro esta semana.

Érica e Flávio são companheiros nos palcos e na vida. Os dois são casados e começaram a se apresentar juntos em 2015, com o relançamento o álbum “UNA”, desta vez, em formato acústico.

O casal será uma das atrações no Som da Concha deste domingo (1), no município de Rio Verde de Mato Grosso. Para Érica, será uma oportunidade de relembrar a infância. “O plano é chegar lá mais cedo, para ter tempo de dar uma mergulhadinha, molhar a cabeça em uma cachoeira”.

A edição do Som da Concha em Rio Verde será realizada na Praça das Américas, a partir das 18h, com entrada gratuita. Além de Érica e Flávio, o evento vai contar com o Pop e Blues da Sócios Band.

Assista a entrevista completa: