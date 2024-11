Consumidores podem investir em energia solar sem necessidade de instalar os equipamentos

A (re)energisa, empresa do grupo Energisa, lançou uma campanha especial para Mato Grosso do Sul que oferece até 20% de desconto na conta de luz para pequenas e médias empresas que aderirem à energia solar.

A ação, válida até 30 de novembro, inclui benefícios como isenção na primeira fatura ou contratos sem fidelização, permitindo aos clientes escolher a modalidade que mais se adequar às suas necessidades.

A diretora de marketing da (re)energisa, Camila Schoti, explicou que a solução dispensa a instalação de painéis solares no local, já que a energia é gerada em fazendas solares mantidas pela empresa.

“É ideal para quem busca energia sustentável sem investir em equipamentos ou terrenos“, disse Camila em entrevista à Rádio CBN Campo Grande.

A campanha é voltada para empresas com contas de energia a partir de R$ 500 mensais e abrange cidades como Campo Grande, Sidrolândia, Ponta Porã, e Naviraí, entre outras no estado. Interessados podem obter mais informações no site da (re)energisa.

Acompanhe a entrevista no vídeo abaixo: