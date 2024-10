Detran-MS abre inscrições para prêmio que reconhece os melhores instrutores de direção

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dará início, a partir de 1º de novembro de 2024, ao período de avaliação para a Premiação Instrutores do Ano 2025, voltada para os instrutores de aulas práticas de direção na categoria B. O prazo para a pontuação vai até 30 de setembro de 2025.

O edital com as regras e critérios da premiação foi publicado nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado. A iniciativa busca reconhecer e valorizar os profissionais que se destacarem em suas funções, promovendo a melhoria na educação para o trânsito em Mato Grosso do Sul.

Os quatro primeiros colocados serão premiados em dinheiro: R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro e R$ 1 mil para o quarto. Do quinto ao décimo lugar, os instrutores receberão um certificado de reconhecimento.

A avaliação dos profissionais será baseada em três critérios principais: satisfação dos alunos, índice de cancelamento de aulas e a taxa de aprovação dos alunos nos exames práticos da categoria B. A satisfação será medida por uma pesquisa enviada por e-mail aos alunos após o agendamento do exame prático. Já o índice de cancelamento será calculado por meio de relatórios do Detran-MS. O desempenho dos instrutores nos exames práticos também será considerado.

A soma dos pontos nesses critérios formará a nota final, com um máximo de 100 pontos.

Para mais informações sobre a premiação, o Detran-MS disponibiliza atendimento via e-mail ([email protected]) e pelos telefones (67) 3368-0184 ou 3368-0283, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Confira o edital completo aqui.

*Com informações do Detran-MS