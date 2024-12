Detran terá atendimento limitado e foco nos serviços digitais durante o fim de ano

As agências do Detran-MS terão horários especiais nas semanas de Natal e Ano Novo, com equipes reduzidas e atendimento limitado a três dias em cada semana.

No período natalino, as unidades funcionarão nos dias 23, 26 e 27 de dezembro. Já na semana de Ano Novo, os atendimentos ocorrerão nos dias 30 de dezembro, 2 e 3 de janeiro.

O recesso de fim de ano, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 16.511, abrange servidores do Poder Executivo estadual, contratados temporariamente e estagiários.

Com a procura pelos serviços presenciais tradicionalmente maior nesse período, o Detran-MS recomenda que a população priorize o uso das plataformas digitais para evitar filas e imprevistos.

Por meio do portal de serviços “Meu Detran”, que funciona 24 horas, é possível acessar cerca de 95% dos serviços oferecidos presencialmente.

A plataforma permite realizar ações como emissão de guias de licenciamento e multas, consulta de pontuação, comunicação de venda de veículos e solicitação de primeiro emplacamento, entre outros.

Confira o horário de funcionamento das agências do Detran-MS nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, e 2 e 3 de janeiro. Os serviços digitais podem ser acessados no Portal de Serviços Meu Detran.

*com informações do Detran-MS