Eco Park tem atrações para mamães e filhos

O CBN Você Mulher deste sábado (2) trouxe uma opção de lazer para as mamães aproveitarem com os filhos. O sócio-proprietário do Eco Park, Cícero Ávila, participou do programa de hoje para falar das atrações do parque aquático.

Segundo Ávila, além dos brinquedos e das 16 piscinas, o espaço conta também com diversas opções de gastronomia. “Desde um fast-food até comidas mais elaboradas, como massas, risotos. O tradicional churrasco sul-mato-grossense, que é uma coisa da nossa cultura”.

A aposta do parque é proporcionar um ambiente familiar aos visitantes. “A gente quer receber os papais, as mamães, os filhinhos, os avós, e que todos estejam num ambiente em que a única ênfase seja o descanso, o relaxamento, ter momentos de alegria”.

Assista a entrevista completa: