Empresários destacam importância do setor privado na economia do estado

O segundo painel do Fórum Amcham Avança abordou “O Papel da Iniciativa Privada no Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul”. Em uma roda de conversa, empresários destacaram que o estado foi e continua sendo o futuro.

De acordo com o presidente do Grupo Pereira, Beto Pereira, o setor empresarial teve papel fundamental no desenvolvimento do estado. “A capital Campo Grande não nasceu de um pé de jabuticaba. Nasceu de uma visão de logística”. Pereira afirmou que, ao contrário de estados de outras regiões do país, as pessoas vêm a Mato Grosso do Sul para trabalhar.