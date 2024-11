Exportação de ovos brasileiros é a maior desde agosto de 2023

As exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos in natura e processados, avançaram em outubro, alcançando o melhor desempenho desde agosto de 2023.

O crescimento avançou três vezes em comparação com os números de setemro, foi impulsionado pelo aumento nos embarques de produtos industrializados. Os dados foram divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Os envios de ovos in natura também subiram: 11% entre setembro e outubro. No total, foram 2,083 mil toneladas de ovos (in natura e processados) embarcadas em outubro, 40,3% a mais que em setembro e o dobro da quantidade escoada no mesmo período de 2023.

O Chile tem sido o principal destino das exportações brasileiras desde março deste ano, adquirindo 971 toneladas da proteína nacional em outubro, alta de 4% frente ao mês anterior.