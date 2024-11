Política em Destaque

Papel do Tenente Portela na tentativa de golpe de Estado

O relatório da Polícia Federal encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aponta a atuação do Tenente Portela na tentativa de golpe de Estado em Mato Grosso do Sul. Era ele quem falava pelo Bolsonaro com os financiadores das manifestações antidemocráticas aqui no estado. O Correio do Estado que teve acesso […]