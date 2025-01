FEEMS oferece curso para árbitros de vôlei de praia

Os oficiais do quadro de arbitragem de vôlei de praia de Mato Grosso do Sul poderão participar de um curso de formação gratuito oferecido pela Federação Escolar de Esportes (FEEMS) do estado.

O curso tem carga horária de 40 horas e será realizado em Campo Grande, entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro. A parte teórica será aplicada de maneira online, e a parte prática contará com aulas presenciais em local a ser definido.

Além das regras, o curso abordará temas como: sinais de arbitragem, comunicação com atletas e equipe técnica, gestão de jogos, ética e fair play. Será emitido certificado.

O formulário para inscrições está disponível até as 17h do dia 19. Para quem não pertence ao quadro de arbitragem, mas deseja participar do curso, o valor da inscrição é de R$ 160.